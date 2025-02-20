Головою Вищої ради правосуддя вдруге обраний Григорій Усик – вибори пройшли без вибору

Григорій Усик був єдиним і безальтернативним кандидатом на посаду голови Ради правосуддя, а його колег закликали ««підійти до питання з державницьких позицій».

Архівне фото, джерело фото: ВРП

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Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року з другої спроби обрала голову Вищої ради правосуддя.

На початку засідання головуюча – член ВРП Тетяна Бондаренко, закликала членів Ради правосуддя «підійти до питання з державницьких позицій та обрати голову Вищу радої правосуддя».

«Це важливо для суддів. Обрання голови Ради правосуддя від нас чекають судді і суспільство», - повідомила Тетяна Бондаренко.

Однак виявилося, що кандидат на посаду голови ВРП є лише один – суддя Верховного Суду Григорій Усик, який був головою Ради правосуддя у 2023-2025 роках.

Цікаво, що обрати Григорія Усика на посаду голови ВРП запропонував член Ради правосуддя Олександр Сасевич, який під час попередньої спроби обрання голови ВРП у січні був конкурентом Григорія Усика.

За підсумками таємного голосування, голоси розподілилися наступним чином:

Григорій Усик – отримав 14 голосів членів Ради правосуддя

Не підтримали жодного кандидата – 3 члени ВРП

Таким чином, на наступні два роки головою ВРП обрано Григорія Усика.

Нагадаємо, 19 лютого «Судово-юридична газета» повідомляла, що головою ВРП буде обрано Григорія Усика.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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