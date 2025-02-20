Председателем Высшего совета правосудия снова избран Григорий Усик – выборы прошли без выбора

Григорий Усик был единственным и безальтернативным кандидатом на должность председателя Совета правосудия, а его коллег призвали «подойти к вопросу с государственнических позиций».

Архивное фото, источник фото: ВСП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 20 февраля 2025 года со второй попытки избрал председателя Высшего совета правосудия.

В начале заседания председательствующая – член ВСП Татьяна Бондаренко, призвала членов Совета правосудия «подойти к вопросу с государственных позиций и избрать председателя Высшего совета правосудия».

«Это важно для судей. Избрание главы Совета правосудия от нас ждут судьи и общество», - сообщила Татьяна Бондаренко.

Однако выяснилось, что кандидат на должность председателя ВСП только один – судья Верховного Суда Григорий Усик, который был председателем Совета правосудия в 2023-2025 годах.

Интересно, что избрать Григория Усика на должность главы ВСП предложил член Совета правосудия Александр Сасевич, который во время предыдущей попытки избрания главы ВСП в январе был конкурентом Григория Усика.

По итогам тайного голосования голоса распределились следующим образом:

Григорий Усик – получил 14 голосов членов Совета правосудия

Не поддержали ни одного кандидата – 3 члена ВСП

Таким образом, на следующие два года председателем ВСП избран Григорий Усик.

Напомним, 19 февраля «Судебно-юридическая газета» сообщала, что главой ВСП будет избран Григорий Усик.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.