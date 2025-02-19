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Высший совет правосудия 20 февраля планирует определиться с председателем – ВСП снова может возглавить Григорий Усик

19:12, 19 февраля 2025
По данным «Судебно-юридической газеты», Высший совет правосудия снова возглавит Григорий Усик.
Высший совет правосудия 20 февраля планирует определиться с председателем – ВСП снова может возглавить Григорий Усик
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20 февраля пройдут выборы председателя Высшего совета правосудия. По данным «Судебно-юридической газеты», на этот раз члены ВСП все же могут определиться с новым главой, и им снова станет Григорий Усик.

Напомним, Высший совет правосудия 27 января не смог избрать нового председателя. Для избрания кандидату нужно было 11 голосов. Всего в голосовании приняли участие 17 членов ВСП. Но поскольку ни одного кандидата не поддержали два члена ВСП, то избрание не состоялось.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в Высшем совете правосудия рассказали о не слишком обнадеживающей ситуации с обеспечением независимости судебной власти в Украине.

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ВСП

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Высший совет правосудия 20 февраля планирует определиться с председателем – ВСП снова может возглавить Григорий Усик

По данным «Судебно-юридической газеты», Высший совет правосудия снова возглавит Григорий Усик.

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