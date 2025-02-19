Вища рада правосуддя 20 лютого планує визначитися з головою – ВРП знов може очолити Григорій Усик

За даними «Судово-юридичної газети», Вищу раду правосуддя знов очолить Григорій Усик.

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20 лютого відбудуться вибори голови Вищої ради правосуддя. За даними «Судово-юридичної газети», цього разу члени ВРП все ж можуть визначитися з новим головою, і ним знов стане Григорій Усик.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 27 січня не змогла обрати нового голову. Для обрання кандидату необхідно було 11 голосів. Всього участь у голосуванні взяли 17 членів ВРП. Але оскільки жодного кандидата не підтримали двоє членів ВРП, то обрання не відбулося.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у Вищій раді правосуддя розповіли про не надто обнадійливу ситуацію з забезпеченням незалежності судової влади в Україні.

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