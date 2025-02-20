Украина чтит память Героев Небесной Сотни 20 февраля

Указом Президента Украины от 11 февраля 2015 установлен официальный День Героев Небесной Сотни, который отмечают ежегодно 20 февраля.

Источник фото: maidanmuseum.org

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20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни – 107 погибших участников Революции Достоинства и активистов Майдана.

Официальное число тех, кто к ней принадлежит – 107 человек.

Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 17. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 82 года.

2014 года Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни, которым отмечают за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание принципов демократии, прав и свобод человека, а также активную благотворительную и общественную деятельность.

Указом Президента Украины от 11 февраля 2015 установлен официальный День Героев Небесной Сотни, который отмечают ежегодно 20 февраля.

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