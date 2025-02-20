Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні 20 лютого

Указом Президента України від 11 лютого 2015 року встановлено офіційний День Героїв Небесної Сотні, який відзначають щороку 20 лютого.

Джерело фото: maidanmuseum.org

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20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні – 107 загиблих учасників Революції Гідності та активістів Майдану.

Офіційне число тих, хто до неї належить, – 107 осіб.

Наймолодшому, Назарієві Войтовичу, було 17. Найстаршому, Іванові Наконечному, – 82 роки.

2014 року Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні, яким відзначають за громадянську мужність, патріотизм, обстоювання принципів демократії, прав і свобод людини, а також активну благодійну та громадську діяльність.

Указом Президента України від 11 лютого 2015 року встановлено офіційний День Героїв Небесної Сотні, який відзначають щороку 20 лютого.

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