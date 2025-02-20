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У Києві чоловік «замінував» будівлю в урядовому кварталі

10:02, 20 лютого 2025
За такий жарт чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.
У Києві чоловік «замінував» будівлю в урядовому кварталі
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У Києві невідомий подзвонив до поліції та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Коли співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби вирушили на місце та перевірили приміщення й прилеглу територію – інформація виявилася хибною.

Далі, як повідомляють у поліції Києва, під час подальших розшукових дій оперативники встановили, що хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району.

«Останній на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії», - кажуть у поліції.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

За такий жарт чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

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поліція Київ

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