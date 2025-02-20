В Киеве мужчина «заминировал» здание в правительственном квартале

За такую ​​шутку мужчине грозит до шести лет заключения.

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В Киеве неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенной взрывчатке в одном из зданий правительственного квартала. Когда сотрудники полиции и специалисты взрывотехнической службы отправились на место и проверили помещение и близлежащую территорию – информация оказалась ошибочной.

Далее, как сообщают в полиции Киева, в ходе дальнейших розыскных действий оперативники установили, что ложный звонок совершил 38-летний житель Соломенского района.

«Последний в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия», - говорят в полиции.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, грозящего гибелью людей или другими тяжелыми последствиями.

За такую ​​шутку мужчине грозит до шести лет заключения.

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