Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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Вища рада правосуддя 20 лютого розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Так, ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Маштака Кирила Сергійовича – з посади судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Агрикову Олександру Володимирівну – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Царапору Олександра Петровича – з посади судді Немирівського районного суду Вінницької області.

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