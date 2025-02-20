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Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

12:44, 20 лютого 2025
Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів
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Вища рада правосуддя 20 лютого розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Так, ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Маштака Кирила Сергійовича – з посади судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Агрикову Олександру Володимирівну – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Царапору Олександра Петровича – з посади судді Немирівського районного суду Вінницької області.

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