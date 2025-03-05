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Японська агенція JICA хоче замінити USAID в деяких проектах в Україні

18:20, 5 березня 2025
Однак підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.
Японська агенція JICA хоче замінити USAID в деяких проектах в Україні
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Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалася Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі, пише Укрінформ.

Мацунага зазначив, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.

«Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше... Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», - сказав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», про зупинку фінансування грантів заявив NED – фонд, який фінансувався коштами США.

Також ми писали, що загалом на трансформацію комунікацій, доброчесність посадовців, моніторинг політичних процесів USAID передбачило гранти на 835 млн доларів.

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гроші USAID

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