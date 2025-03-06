Київ подав заявку на статус Міста музики ЮНЕСКО

Київ першим серед українських міст подає заявку на цей статус.

Фото: kyiv24

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації. Підготовка документа тривала понад рік і була складною, зокрема через повномасштабну війну.

Як зазначили в Київській міській раді, Київ став першим українським містом, яке подало заявку на цей статус під час війни. Вона підкреслила, що здобуття цього визнання може стати важливим кроком у розвитку музичної спільноти та відкритті нових можливостей для молодих талантів.

Зазначається, що цей статус також може підвищити туристичну привабливість столиці та створити додаткові умови для розвитку культури в умовах складного часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.