Суд визнав правомірним збільшення податкових зобов’язань з ПДВ — деталі справи

Податковим органом проведено позапланову перевірку платника, за результатами якої складено акт та встановлено низку порушень.

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Судом першої інстанції підтримав позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятих податкових повідомлень-рішень, якими збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ та зменшено розмір від’ємного значення суми ПДВ на загальну суму 682 634,85 гривень. Про це повідомляє податкова служба в Полтавській області.

Так, контролюючим органом проведено позапланову перевірку платника, за результатами якої складено акт та встановлено порушення пункту 44.1 статті 44, пункту 198.1, пункту 198.2, пункту 198.3 статті 198 ПК України в частині повноти нарахування ПДВ за період травня 2020 року та встановлено завищення від’ємного значення різниці між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту в періоді, що перевірявся.

Суд зазначив, що позивачем не надано як оборотно-сальдових відомостей за січень 2020 року, так і регістрів бухгалтерського обліку щодо оприбуткування товару сировини вуглеводневої по бухгалтерському обліку платника.

Формальна наявність договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних документів не є достатнім та беззаперечним документальним підтвердженням фактичного виконання договірних відносин, і не дає можливості суду дійти обґрунтованого і переконливого висновку про фактичне проведення господарських операцій. Первинні документи, податкові накладні не можуть бути свідченням фактичного виконання операцій з поставки за наявності у справі обставин, які виключають можливість такої поставки між суб’єктами.

Крім того, станом на 31.12.2019 контрагент не мав основних засобів, нематеріальних активів, запасів, а у I кварталі 2020 року звітував про одного працівника, що підтверджено фінансовою звітністю на 31.12.2019 та податковим розрахунком форми №1-ДФ за I квартал 2020 року.

Суд погодився з доводами контролюючого органу щодо завищення позивачем суми податкового кредиту з ПДВ за травень 2020 року на суму 219 973 грн та заниження суми ПДВ, що підлягає сплаті до державного бюджету за травень 2020 року на суму ПДВ 370 129 грн за операціями з контрагентом.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 6 лютого 2025 року у справі №440/12585/24 у задоволені позову підприємства відмовлено.

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