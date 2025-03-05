Практика судів
  1. В Україні

Близько 180 італійських компаній готові долучитися до відбудови України

23:48, 5 березня 2025
Італія і Україна планують спільні проєкти для відновлення країни після війни.
Близько 180 італійських компаній готові долучитися до відбудови України
Фото: mil.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки України повідомило, що близько 180 італійських компаній та промислових асоціацій висловили бажання долучитися до відбудови України. Італія вже давно є надійним партнером України, надаючи підтримку в різних сферах, зокрема у забезпеченні оборони, енергетики та гуманітарного розмінування. Також Італія прихистила близько 180 тисяч українців, які рятувалися від війни. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки Юлія Свириденко подякувала Віцепрем'єр-міністру та Міністру закордонних справ Італії Антоніо Таяні за підтримку і солідарність з Україною. Вона підкреслила важливість спільних зусиль для забезпечення миру та безпеки після війни.

Міністр Таяні підтвердив підтримку Італії щодо мирного процесу та відновлення зруйнованого війною. Юлія Свириденко наголосила, що майбутня конференція URC2025, що відбудеться в Римі, допоможе залучити ще більше компаній до відновлення України. Сторони домовилися про спільну роботу над конкретними проєктами, які будуть представлені на конференції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Італія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Строк подання заяв про припинення безстрокових відряджень суддів продовжено до 14 березня

До списку судів для нового відрядження суддів додано ще 17 судів.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі

Верховній Раді рекомендували прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб, створених за законодавством РФ, права володіти чи користуватися земельними ділянками, а також про заборону продажу їм землі.

Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу

Верховний Суд США залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію Білого дому виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.

Комітет відклав розгляд законопроекту щодо можливості призначення голів судів Радою суддів України

Законопроектом у редакції Комітету пропонувалося, щоб керівництво судів, де протягом трьох місяців не обрано голову або заступника, призначала Рада суддів України.

Постанови ВЛК з 1 квітня будуть в електронному форматі — Міноборони

Висновки ВЛК після оглядів військовозобов'язаних будуть автоматично надходити в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду