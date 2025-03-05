Близько 180 італійських компаній готові долучитися до відбудови України

Італія і Україна планують спільні проєкти для відновлення країни після війни.

Фото: mil.in.ua

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Міністерство економіки України повідомило, що близько 180 італійських компаній та промислових асоціацій висловили бажання долучитися до відбудови України. Італія вже давно є надійним партнером України, надаючи підтримку в різних сферах, зокрема у забезпеченні оборони, енергетики та гуманітарного розмінування. Також Італія прихистила близько 180 тисяч українців, які рятувалися від війни. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки Юлія Свириденко подякувала Віцепрем'єр-міністру та Міністру закордонних справ Італії Антоніо Таяні за підтримку і солідарність з Україною. Вона підкреслила важливість спільних зусиль для забезпечення миру та безпеки після війни.

Міністр Таяні підтвердив підтримку Італії щодо мирного процесу та відновлення зруйнованого війною. Юлія Свириденко наголосила, що майбутня конференція URC2025, що відбудеться в Римі, допоможе залучити ще більше компаній до відновлення України. Сторони домовилися про спільну роботу над конкретними проєктами, які будуть представлені на конференції.

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