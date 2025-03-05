Около 180 итальянских компаний готовы присоединиться к восстановлению Украины

Италия и Украина планируют совместные проекты для восстановления страны после войны.

Фото: mil.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики Украины сообщило, что около 180 итальянских компаний и промышленных ассоциаций выразили желание присоединиться к восстановлению Украины. Италия уже давно является надежным партнером Украины, оказывая поддержку в различных сферах, в частности в обеспечении обороны, энергетики и гуманитарного разминирования. Также Италия приютила около 180 тысяч украинцев, которые спасались от войны. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Юлия Свириденко поблагодарила Вице-премьер-министра и Министра иностранных дел Италии Антонио Таяни за поддержку и солидарность с Украиной. Она подчеркнула важность совместных усилий для обеспечения мира и безопасности после войны.

Министр Таяни подтвердил поддержку Италии относительно мирного процесса и восстановления разрушенного войной. Юлия Свириденко отметила, что предстоящая конференция URC2025, которая состоится в Риме, поможет привлечь еще больше компаний к восстановлению Украины. Стороны договорились о совместной работе над конкретными проектами, которые будут представлены на конференции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.