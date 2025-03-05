В Раде опровергли разработку законопроекта о постановке на воинский учет юношей с 14 лет

Комитет по национальной безопасности и разведке не занимается такими законопроектами.

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Информация, которую распространили в медиа, о разработке законопроекта о постановке на воинский учет с 14 лет, является недостоверной. Более того, с юридической точки зрения она похожа на фейк, сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

«Информирую, что комитет по национальной безопасности и разведке не занимается такими законопроектами. Более того, даже с юридической точки зрения это похоже на фейк», — написал Федиенко.

В то же время он указал, что если «это предложение отдельно взятого депутата», то «оно так и останется предложением».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения, в соответствии с которыми военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК.

Также мы писали, что автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» анализировала изменения относительно порядка рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроков действия отсрочки и перечня необходимых документов, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

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