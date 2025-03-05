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На Житомирщине задержали мужчину, который похитил памятные вещи с могил погибших военных

23:30, 5 марта 2025
Завершено расследование надругательства над могилами погибших защитников.
На Житомирщине задержали мужчину, который похитил памятные вещи с могил погибших военных
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Полиция Житомирщины завершила расследование преступной деятельности 55-летнего жителя поселка Романова, который обворовывал могилы погибших военнослужащих. Следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих его причастность к краже памятных вещей из четырех могил, находящихся на местном кладбище. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Расследование началось в конце 2024 года после обращения местной жительницы, матери двух погибших сыновей-защитников. Женщина заметила беспорядок на могилах и отсутствие металлических флагштоков с флагами Украины и Вооруженных Сил Украины.

Полиция установила, что преступление совершил местный житель, который уже имел судимости за имущественные преступления и в 2017 году также совершал подобные кражи на том же кладбище.

В рамках досудебного расследования было выявлено еще два случая кражи флагов и металлических шестов с могил погибших защитников. Мужчине инкриминируют повторное надругательство над могилами и кражи в условиях военного положения.

Материалы дела были направлены в суд, и обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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полиция Житомир

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