Служба судебной охраны сможет применять специальные меры обеспечения безопасности – комитет согласовал законопроект

В случае принятия законопроекта сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, а в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект 12025, которым предусмотрены изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части деятельности Службы судебной охраны (ССО).

В частности, предлагается, чтобы Служба судебной охраны поддерживала общественный порядок не только в судах, но и в других органах и учреждениях системы правосудия, а финансирование ССО могло осуществляться не только из бюджета, но и из других «не запрещенных источников».

Расширение полномочий Службы

К полномочиям Службы предлагается добавить, что она предотвращает угрозы безопасности судей, работников суда и участников судебного процесса, принимает специальные меры обеспечения безопасности судей и членов их семей, работников суда; привлекается к участию в мероприятиях, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности.

Сотрудники Службы смогут не только требовать от лиц, входящих в помещения суда, органов и учреждений системы правосудия, предъявления документа, удостоверяющего личность, но и фиксировать информацию о таких лицах.

Также уточнены нормы относительно того, что сотрудники ССО:

могут применять специальные технические средства (приборы) контроля на безопасность с целью предотвращения и недопущения совершения противоправных действий в помещениях суда, органов и учреждений системы правосудия;

осуществлять поверхностную проверку лиц, входящих в помещения суда, органов и учреждений системы правосудия, путем их визуального осмотра и осмотра их вещей, проведения по поверхности одежды лиц (их вещей) специальным прибором или средством;

задерживать лиц, которые незаконно проникли или пытаются незаконно проникнуть в помещения (на территорию) суда, органов и учреждений системы правосудия, посягают на неприкосновенность и целостность помещений судов, органов и учреждений системы правосудия или находящегося в таких помещениях имущества, пытаются совершить (совершают) противоправные действия, связанные с посягательством на судей, членов их семей, работников суда, совершают другие противоправные действия и оказывают сопротивление;

проверять у них документы, удостоверяющие личность, осуществлять в установленном законом порядке поверхностную проверку задержанных и осмотр их вещей, находящихся при них, и передавать их правоохранительным органам;

по решению председательствующего в судебном заседании удалять правонарушителей из зала судебного заседания;

определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, а в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры;

требовать от лиц, в отношении которых принимаются меры государственной защиты, соблюдения условий осуществления мер безопасности, а также выполнения законных требований, связанных с применением этих мер;

прекращать осуществляемые специальные меры обеспечения безопасности полностью или частично в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Устанавливается, что задержание лица сотрудниками Службы судебной охраны не является административным задержанием. Задержанное лицо немедленно передается соответствующему правоохранительному органу по месту совершения правонарушения.

Сотрудники ССО несут гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за совершенные ими действия.

Новые требования к кандидатам на Службу

Законопроектом установлено, что к кандидатам на должности сотрудников ССО применяются требования, предусмотренные Законом «О Национальной полиции» для кандидатов на службу в полицию.

Специальные квалификационные требования к кандидатам на должности сотрудников Службы судебной охраны определяются председателем ССО.

Назначение на должности сотрудников ССО (кроме назначения на равнозначные или более низкие должности) осуществляется по результатам конкурса на замещение вакантных должностей или в порядке продвижения по службе. Конкурс проводится в порядке, определенном Высшим советом правосудия.

Назначение на должности лиц, впервые принимаемых на службу в ССО, осуществляется исключительно по результатам конкурса. Комплектованию в порядке продвижения по службе должностей младшего и среднего состава ССО, по решению руководителя, уполномоченного назначать на такие должности, может предшествовать либо проведение конкурса, либо аттестация.

Назначение на должности и увольнение с должностей сотрудников ССО в центральном органе управления, а также руководителей и заместителей руководителей территориальных подразделений Службы осуществляется председателем Службы судебной охраны, а других сотрудников ССО в территориальных подразделениях – руководителями соответствующих территориальных подразделений.

Дисциплинарные взыскания

Предлагается установить, что на сотрудников ССО распространяются ограничения и требования, установленные Законом «О предотвращении коррупции», а также предусмотренные для полицейских Законом «О Национальной полиции» ограничения, связанные со службой в полиции.

На сотрудников ССО распространяется действие Дисциплинарного устава Национальной полиции с учетом особенностей, определенных этим Законом. Порядок проведения служебного расследования в отношении сотрудников ССО и создания дисциплинарных комиссий, их полномочия устанавливаются председателем ССО.

Председатель Службы в пределах компетенции уполномочен применять дисциплинарные взыскания ко всем работникам ССО.

Руководители территориальных подразделений ССО применяют дисциплинарные взыскания в пределах полномочий, определенных председателем ССО. Решение руководителя территориального подразделения Службы о применении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано председателю ССО или непосредственно в суд. Решение председателя Службы судебной охраны о применении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано непосредственно в суд.

Привлечение к дисциплинарной ответственности государственных служащих Службы осуществляется в соответствии с Законом «О государственной службе» с учетом особенностей, определенных этим Законом.

Автор: Наталя Мамченко

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