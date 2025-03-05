В Харькове задержали мошенника, который обещал вернуть пленных за деньги

СБУ и полиция разоблачили мошенника, который выманивал деньги у родственников военнопленных.

Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовали мошенническую схему, которая была направлена на выманивание денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. Задержан харьковчанин, который, выдавая себя за участника волонтерской группы, занимающейся обменом пленных, обещал вернуть домой украинских защитников, которые находились в плену или пропали во время боевых действий. Об этом сообщили в СБУ.

Для того, чтобы найти жертв, злоумышленник создал и администрировал Телеграмм-канал с соответствующей тематикой. Во время общения с потерпевшими он ссылался на вымышленные связи с представителями страны-агрессора, которые якобы «решают вопросы обмена».

Мошенник получал значительные суммы денег от потерпевших, ссылаясь на «новые обстоятельства». Во время обыска в его доме были найдены мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства преступной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Он сейчас находится под стражей, и ему грозит до 8 лет заключения.

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