У Харкові затримали шахрая, який обіцяв повернути полонених за гроші

СБУ та поліція викрили шахрая, який виманював гроші у родичів військовополонених.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України та Національна поліція нейтралізували шахрайську схему, яка була спрямована на виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. Затримано харків’янина, який, видаючи себе за учасника волонтерської групи, що займається обміном полонених, обіцяв повернути додому українських захисників, які перебували в полоні або зникли під час бойових дій. Про це повідомили в СБУ.

Для того, щоб знайти жертв, зловмисник створив та адміністрував Телеграм-канал із відповідною тематикою. Під час спілкування з потерпілими він посилався на вигадані зв'язки з представниками країни-агресора, які нібито «вирішують питання обміну».

Шахрай отримував значні суми грошей від потерпілих, посилаючись на «нові обставини». Під час обшуку в його помешканні були знайдені мобільні телефони, банківські картки та інші докази злочинної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Він наразі перебуває під вартою, і йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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