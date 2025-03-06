6 березня в Україні буде сильний вітер, але вдень прогріється до 17 градусів тепла

Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження.

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У четвер, 6 березня, за прогнозами синоптиків буде без опадів. При цьому на території країни, крім південної частини та більшості західних областей, очікується вітер з поривами 15-20 м/с.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, 6 березня синоптична ситуація не зазнає істотних змін: центр значної за площею області високого атмосферного тиску розташовуватиметься над Балканами, а своїм впливом вона охоплюватиме і Україну, зумовлюючи погоду без опадів. Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження.

Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0-5° морозу. Вдень 12-17° тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°.

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