Латвія передасть Україні 31 конфіскований у нетверезих водіїв автомобіль

Латвія передасть Україні авто для підтримки цивільних та військових потреб.

Фото: LSM

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Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення передати Україні 31 автомобіль, які раніше були конфісковані в нетверезих водіїв. Це рішення прийняте відповідно до латвійського закону «Про підтримку цивільного населення України», згідно з яким ці транспортні засоби стали державною власністю після вилучення у власників. Про це повідомляє LSM.

Загальна вартість конфіскованих авто складає 98 755 євро. Латвія передасть частину машин таким установам та організаціям: Національній поліції України, Краматорській міській військовій адміністрації, Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, а також кільком сільським радам.

Програма передачі конфіскованих автомобілів діє з 10 березня 2023 року. За цей час Україні було передано вже 676 машин, які використовуються як для військових, так і для цивільних потреб.

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