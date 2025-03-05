Латвия передаст Украине 31 конфискованный у нетрезвых водителей автомобиль

Латвия передаст Украине авто для поддержки гражданских и военных нужд.

Фото: LSM

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Кабинет министров Латвии принял решение передать Украине 31 автомобиль, которые ранее были конфискованы у нетрезвых водителей. Это решение принято в соответствии с латвийским законом «О поддержке гражданского населения Украины», согласно которому эти транспортные средства стали государственной собственностью после изъятия у владельцев. Об этом сообщает LSM.

Общая стоимость конфискованных авто составляет 98 755 евро. Латвия передаст часть машин таким учреждениям и организациям: Национальной полиции Украины, Краматорской городской военной администрации, Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, а также нескольким сельским советам.

Программа передачи конфискованных автомобилей действует с 10 марта 2023 года. За это время Украине было передано уже 676 машин, которые используются как для военных, так и для гражданских нужд.

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