В центре Львова мужчина устроил стрельбу из пистолета – что решил суд

Львовянин получил штраф за стрельбу из стартового пистолета в центре города.

Фото: unn

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове мужчина получил штраф за стрельбу из стартового пистолета в одном из парков в центре города. По решению Галицкого районного суда, он должен заплатить 51 гривну. Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда по делу № 461/10214/24.

Инцидент произошел вечером 4 декабря вблизи Львовской областной военной администрации. Мужчина дважды выстрелил из стартового пистолета Ekol Majarov, чем нарушил общественный порядок и спокойствие горожан.

На судебное заседание он не явился. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, назначил штраф, а также обязал уплатить 606 грн судебного сбора. Кроме того, пистолет конфисковали в пользу государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.