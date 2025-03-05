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Зеленский в разговоре с премьером Словении анонсировал подготовку плана шагов к миру в Украине

16:58, 5 марта 2025
Премьер Словении Голоб обсудил с Зеленским план мирных шагов для Украины.
Зеленский в разговоре с премьером Словении анонсировал подготовку плана шагов к миру в Украине
Фото: ОП
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Премьер-министр Словении Роберт Голоб провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский лидер анонсировал подготовку плана мирных шагов в ближайшие недели. Об этом сообщила пресс-служба словенского правительства.

Согласно информации, разговор был инициирован в рамках подготовки к внеочередному заседанию Европейского Совета.

«В рамках подготовки к внеочередному заседанию Европейского Совета Премьер-министр Роберт Голоб пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний сообщил о недавней встрече в Лондоне и анонсировал подготовку плана шагов к миру в Украине в ближайшие недели», - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

«Провел разговор с Премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить наши совместные усилия.

Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время.

Европа имеет общее видение завершения войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США.

Также говорили о реализации нашей инициативы «Продовольствие из Украины». Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа.

Спасибо за все, что Словения делает для Украины», — указал Зеленский.

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Владимир Зеленский

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