Зеленський в розмові з прем'єром Словенії анонсував підготовку плану кроків до миру в Україні

Прем'єр Словенії Голоб обговорив з Зеленським план мирних кроків для України.

Фото: ОП

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Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої український лідер анонсував підготовку плану мирних кроків у найближчі тижні. Про це повідомила пресслужба словенського уряду.

Згідно з інформацією, розмову було ініційовано в рамках підготовки до позачергового засідання Європейської Ради.

«У рамках підготовки до позачергового засідання Європейської Ради Прем’єр-міністр Роберт Голоб поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Останній повідомив про нещодавню зустріч у Лондоні та анонсував підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями» – йдеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.

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