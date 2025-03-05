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Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу

16:47, 5 березня 2025
Верховний Суд США залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію Білого дому виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.
Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу
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Верховний суд США 5 березня обмежив спроби Білого дому повністю скасувати іноземну допомогу, схвалену Конгресом. Суд залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.

Суддя ВС США Семюел Аліто виступив проти рішення, його підтримали судді Ніл Горсач і Бретт Кавано. Остаточне рішення прийнято п’ятьма голосами проти чотирьох.

Як зазначає NPR, це справа, ймовірно, ще повернеться до Верховного суду. Вона почалася два тижні тому, коли дві великі громадські організації, зокрема Глобальна рада з охорони здоров’я, подали позов проти адміністрації Трампа. Вони оскаржували припинення фінансування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Держдепартаменту.

Федеральний суддя Амір Алі, призначений президентом Байденом і затверджений у 2024 році, видав тимчасову заборону, щоб зберегти фінансування, поки він розбирається у справі.

Через шість днів Коаліція повернулася до суду, вимагаючи визнати адміністрацію винною у неповаги до суду за невиконання рішення. Суддя Алі підтримав їхнє прохання змусити уряд виконати наказ, але не став офіційно звинувачувати адміністрацію у неповазі. За кілька днів до закінчення терміну тимчасової заборони він видав розпорядження, що зобов’язує адміністрацію негайно оплатити рахунки за послуги, надані до заборони.

Виконуюча обов’язки генерального солісітора адміністрації Трампа Сара Гарріс звернулася до Апеляційного суду округу Колумбія з проханням заблокувати рішення судді Алі, але той відмовився втручатися, заявивши, що у нього немає повноважень щодо тимчасових заборон, які діють недовго.

До 8 вечора 26 лютого, коли до дедлайну залишалося лише чотири години, адміністрація звернулася до головного судді Верховного Суду США Джона Робертса, який курує справи з округу Колумбія. Через годину Робертс видав «адміністративну відстрочку», щоб дати сторонам час підготувати документи. Хоча ЗМІ назвали це невеликою перемогою Трампа, Робертс, ймовірно, просто взяв паузу, щоб передати питання всьому складу суду. Він знав, що 28 лютого судді зберуться на нараду, де зможуть усе обговорити.

У підсумку ВС США підтримав суддю Алі. Це означає, що поки уряд має виконати хоча б частину своїх фінансових зобов’язань. Неясно, чи зобов’яже суд у майбутньому виплатити всі гроші, виділені Конгресом.

Суперечка у цій справі проста: адміністрація Трампа заявила, що терміни, встановлені судом (усього кілька днів), невиконувані. За їхніми словами, наказ судді Алі від 25 лютого «вкинув у хаос» процес перевірки платежів, не давши часу розібратися, які зобов’язання «законні». Вони також натякнули, що суддя Алі перевищив свої повноваження.

На думку громадської коаліції, «надзвичайна ситуація», про яку говорить адміністрація, — це проблема, створена нею самою. Вони нагадали, що фінансування наказали відновити ще два тижні тому, але нічого не було зроблено. Лише коли термін тимчасової заборони майже минув, суддя Алі видав наказ від 25 лютого, змусивши уряд діяти. Коаліція підкреслила, що йдеться лише про повернення до попереднього порядку — виконання існуючих контрактів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова Верховного суду США Джон Робертс призупинив дію наказу федерального судді, який вимагав від адміністрації Президента США Дональда Трампа виплатити кошти іноземної допомоги підрядникам і отримувачам грантів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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суд США USAID

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Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу

Верховний Суд США залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію Білого дому виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.

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