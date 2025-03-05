Верховный суд США обязал выплатить деньги подрядчикам USAID за проведенную работу

Верховный Суд США оставил в силе решение нижестоящего суда, которое обязывает администрацию Белого дома выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за уже выполненную работу в рамках программ иностранной помощи.

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Верховный суд США 5 марта ограничил попытки Белого дома полностью отменить иностранную помощь, одобренную Конгрессом. Суд оставил в силе решение нижестоящего суда, которое обязывает администрацию выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за уже выполненную работу в рамках программ иностранной помощи.

Судья ВС США Сэмюэл Алито выступил против решения, его поддержали судьи Нил Горсач и Бретт Кавано. Итоговое решение принято пятью голосами против четырех.

Как отмечает NPR, это дело, вероятно, еще вернется в Верховный суд. Оно началось две недели назад, когда две крупные общественные организации, в частности, Глобальный совет по здравоохранению — подали иск против администрации Трампа. Они оспаривали прекращение финансирования программ Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента. Федеральный судья Амир Али, назначенный президентом Байденом и утвержденный в 2024 году, выдал временный запрет, чтобы сохранить финансирование, пока он разбирается в деле.

Через шесть дней Коалиция вернулась в суд, требуя признать администрацию виновной в неуважении к суду за невыполнение решения. Судья Али поддержал их просьбу заставить правительство выполнить приказ, но не стал официально обвинять администрацию в неуважении. За несколько дней до истечения срока временного запрета, он издал распоряжение, обязывающее администрацию немедленно оплатить счета за услуги, оказанные до запрета.

Исполняющая обязанности генерального солиситора администрации Трампа Сара Харрис обратилась в Апелляционный суд округа Колумбия с просьбой заблокировать решение судьи Али, но тот отказался вмешиваться, заявив, что у него нет полномочий на временные запреты, которые действуют недолго.

К 8 вечера 26 февраля, когда до дедлайна оставалось всего четыре часа, администрация обратилась к главному судье Верховного Суда США Джону Робертсу, который курирует дела из округа Колумбия. Через час Робертс выдал «административную отсрочку», чтобы дать сторонам время подготовить документы. Хотя СМИ назвали это небольшой победой Трампа, Робертс, вероятно, просто взял паузу, чтобы передать вопрос всему составу суда. Он знал, что 28 февраля судьи соберутся на совещание, где смогут все обсудить.

В итоге ВС США суд поддержал судью Али. Это значит, что пока правительство должно выполнить хотя бы часть своих финансовых обязательств. Неясно, обяжет ли суд в будущем выплатить все деньги, выделенные Конгрессом.

Спор в этом деле прост: администрация Трампа заявила, что сроки, установленные судом (всего несколько дней), невыполнимы. По их словам, приказ судьи Али от 25 февраля «вверг в хаос» процесс проверки платежей, не дав времени разобраться, какие обязательства «законны». Они также намекнули, что судья Али превысил свои полномочия.

По мнению общественной коалиции, «чрезвычайная ситуация», о которой говорит администрация, — это проблема, созданная ею самой. Они напомнили, что финансирование велели возобновить еще две недели назад, но ничего не было сделано. Только когда срок временного запрета почти истек, судья Али издал приказ от 25 февраля, заставив правительство действовать. Коалиция подчеркнула, что речь идет лишь о возвращении к прежнему порядку — выполнении существующих контрактов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Верховного суда США Джон Робертс приостановил действие приказа федерального судьи, который требовал от администрации Президента США Дональда Трампа выплатить средства иностранной помощи подрядчикам и получателям грантов Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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