Суд лишил водительских прав жителя Борисполя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Прибор «Драгер» зафиксировал 1,17 промилле алкоголя в крови водителя.

иллюстративное фото, источник: 20minut.ua

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области лишил водительских прав водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указывается, что 11 февраля 2025 года суд признал жителя г. Борисполь виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Из материалов дела следует, что 29 декабря в Борисполе водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Результат проверки на алкоголь с помощью алкотестера «Dräger» показал 1,17 промилле.

Не согласившись с результатами теста на месте, водитель был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где прошел повторное освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Согласно заключению врача-нарколога, результат составил 1,38 промилле.

В судебном заседании он признал свою вину в совершении правонарушения и попросил рассрочку в случае наложения штрафа.

Изучив письменные материалы дела и видеозапись с места происшествия, суд посчитал необходимым применить к правонарушителю административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Кроме того, правонарушитель обязан уплатить судебный сбор в пользу государства в размере 605 грн.

Также суд удовлетворил ходатайство гражданина о рассрочке исполнения постановления сроком на десять месяцев с выплатой по 1700 грн ежемесячно (дело № 359/122/25).

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