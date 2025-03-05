Наследственные, семейные, трудовые споры — обзор практики КГС ВС за январь

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КГС ВС за январь 2025 года.

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Верховный Суд представил обзор судебной практики КГС ВС за январь 2025 года.

В обзоре отражены ключевые правовые выводы, имеющие значение для формирования единства судебной практики. Среди них, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся следующие:

– В делах о защите права собственности отмечено, что если собственник добровольно передал имущество другому лицу, он несет риск его утраты, и взыскание такого имущества у добросовестного приобретателя невозможно. В этом случае собственник вправе требовать компенсации убытков от лица, которому передал имущество в пользование.

– В спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, указано, что заключение дарителем и третьим лицом предварительного договора о будущей продаже имущества не свидетельствует о притворности оспариваемого договора дарения, поскольку обязательство заключить договор купли-продажи в будущем возникает только у сторон предварительного договора, а одаряемый таким лицом не является.

– В трудовых спорах установлено, что:

• увольнение по соглашению сторон подпадает под действие ч. 3 ст. 40 КЗоТ Украины, запрещающей увольнение во время временной нетрудоспособности, поэтому датой прекращения трудовых отношений является первый рабочий день после выздоровления. При изменении даты увольнения средний заработок за время вынужденного прогула не выплачивается, а за заявлением работника или в судебном порядке за период нетрудоспособности ему предоставляется помощь согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»;

• КЗоТ Украины не обязывает работодателя принимать отзыв заявления об увольнении работником, если соглашение о прекращении трудового договора уже достигнуто (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины). Аннулирование такого соглашения возможно только при взаимном согласии работодателя и работника.

– В семейных спорах отмечено, что изменение места жительства ребенка одним из родителей не может считаться самовольным, если оно не было определено судом или органом опеки.– В наследственных спорах указано, что иностранец, имеющий право на обязательную долю в наследстве, должен быть нетрудоспособным в соответствии с законодательством своей страны.

– В делах о возмещении морального вреда подчеркнуто, что освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности, то есть по нереабилитирующим основаниям, не дает права на возмещение ущерба.

Кроме того, в вопросах применения норм процессуального права указано, что:

– при определении размера судебного сбора в делах о взыскании задолженности по алиментному договору необходимо учитывать, что такая задолженность носит алиментный характер, так как возникла на основании договора о порядке уплаты алиментов;

– адвокат осуществляет свою деятельность на основании договора о предоставлении правовой помощи, а его полномочия могут подтверждаться ордером или доверенностью. Законодательство позволяет использовать сам договор как подтверждение полномочий адвоката, если отсутствуют сведения о прекращении его права на адвокатскую деятельность. Ордер является надлежащим подтверждением полномочий адвоката, если имеет физическую или электронную подпись или приложен к подписанному электронному документу без необходимости дополнительного подписания самого ордера;

– законодательством не предусмотрено возмещение морального вреда, причиненного подачей апелляционной жалобы по другому делу; несогласие с жалобой должно выражаться процессуальными средствами в ходе рассмотрения соответствующего дела. Право на судебную защиту реализуется в рамках закона и может быть ограничено только на законных и пропорциональных основаниях.

В вопросах юрисдикции указано, что возмещение ущерба в порядке регресса относится к частноправовым отношениям и подлежит рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства, поскольку спор не касается непосредственно приема, прохождения или увольнения с публичной службы и не направлен на защиту прав и интересов от нарушений со стороны органов власти. Незаконность увольнения уже установлена вступившими в силу судебными решениями.

Факт того, что имущественный ущерб причинен истцу – субъекту властных полномочий – в период прохождения ответчиком государственной службы, не изменяет правовой природы спора и не делает его публично-правовым.

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