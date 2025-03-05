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Комитет отложил рассмотрение законопроекта о возможности назначения глав судов Советом судей Украины

16:21, 5 марта 2025
Законопроектом в редакции Комитета предлагалось, чтобы руководство судов, где в течение трех месяцев не избрано главу или заместителя, назначал Совет судей Украины.
Комитет отложил рассмотрение законопроекта о возможности назначения глав судов Советом судей Украины
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Парламентский Комитет по вопросам правовой политики отложил рассмотрение законопроекта о передаче другим органам полномочий собраний судей назначать глав судов. Об этом сообщил член Комитета, народный депутат Сергей Демченко.

Так, законопроектом в редакции Комитета предлагалось, что в судах (всех, кроме Верховного), в которых в течение 3-х месяцев не избрано главу или заместителя, их будет назначать Совет судей Украины.

По мнению Сергея Демченко, обоснованных аргументов относительно необходимости изменения процедуры избрания глав судов предоставлено не было. Как следствие, данный вопрос был отложен для дополнительной доработки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8296 от 21 декабря 2022 года, которым предлагается изменить порядок избрания и увольнения глав судов, а также заместителей глав судов. 4 января 2023 года в Раде был зарегистрирован альтернативный законопроект 8296-1 (автор – Григорий Мамка).

Автор: Наталя Мамченко

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