Комітет відклав розгляд законопроекту щодо можливості призначення голів судів Радою суддів України

Законопроектом у редакції Комітету пропонувалося, щоб керівництво судів, де протягом трьох місяців не обрано голову або заступника, призначала Рада суддів України.

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Парламентський Комітет з питань правової політики відклав розгляд законопроекту щодо передачі іншим органам повноважень зборів суддів призначати голів судів. Про це повідомив член Комітету, народний депутат Сергій Демченко.

Так, законопроектом у редакції Комітету пропонувалося, що в судах (усіх, крім Верховного), в яких протягом 3-ох місяців не обрано голову або заступника їх призначатиме Рада суддів України.

На думку Сергія Демченка, обґрунтованих аргументів щодо необхідності зміни процедури обрання голів судів надано не було. Як наслідок, дане питання було відкладено для додаткового доопрацювання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроект №8296 від 21 грудня 2022 року, яким пропонується змінити порядок обрання та звільнення голів судів, а також заступників голів судів. 4 січня 2023 року у Раді було зареєстровано альтернативний законопроект 8296-1 (автор – Григорій Мамка).

Автор: Наталя Мамченко

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