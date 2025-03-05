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Голосовий ШІ від Sesame вразив користувачів реалістичністю – люди плутають його з живими співрозмовниками

21:46, 5 березня 2025
Новий ШІ-голос настільки реалістичний, що може стати інструментом шахраїв.
Голосовий ШІ від Sesame вразив користувачів реалістичністю – люди плутають його з живими співрозмовниками
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Новий штучний інтелект для голосового спілкування, розроблений стартапом Sesame, викликав бурхливі дискусії в інтернеті. Його надзвичайно реалістична мова, що включає сміх, паузи та навіть виправлення помилок у реальному часі, захоплює користувачів, але водночас викликає занепокоєння через свою правдоподібність. Про це повідомляє ArsTechnica.

Компанія презентувала демоверсію своєї Conversational Speech Model (CSM) у лютому, запропонувавши два голоси: чоловічий («Майлз») і жіночий («Мая»). Деякі користувачі зізнаються, що відчули емоційний зв’язок із віртуальними співрозмовниками. Один із батьків навіть розповів, що його 4-річна донька розплакалася, коли їй не дозволили продовжити розмову з ШІ.

Що відомо про технологію Sesame

  • ШІ-голос базується на архітектурі Llama від Meta та використовує 8,3 мільярда параметрів.
  • Навчений на 1 мільйоні годин аудіо, він інтегрує текст і звук в єдину нейромережу.
  • В «наосліп» тестах люди не змогли відрізнити короткі відповіді ШІ від справжніх голосів.

Однак не всіх така реалістичність тішить. Деякі користувачі заявляють, що відчули дискомфорт, коли ШІ-голос нагадував їм реальних людей. Журналіст PCWorld Марк Хахман зазначив, що голос системи був настільки схожий на його давню подругу, що це викликало у нього внутрішнє несприйняття.

Ризики та можливі загрози

Технологічні експерти попереджають: надто реалістичні голосові ШІ можуть спровокувати хвилю шахрайства. Голосовий фішинг уже зараз використовується зловмисниками, а такі інструменти, як Sesame, можуть зробити афери ще переконливішими.

Попри це, засновники компанії обіцяють продовжити вдосконалення технології. «Ми ще у процесі вдосконалення, але впевнені, що зможемо це покращити», — заявили у Sesame.

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технології ШІ

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