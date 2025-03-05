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Голосовой ИИ от Sesame поразил пользователей реалистичностью – люди путают его с живыми собеседниками

21:46, 5 марта 2025
Новый ИИ-голос настолько реалистичен, что может стать инструментом мошенников.
Голосовой ИИ от Sesame поразил пользователей реалистичностью – люди путают его с живыми собеседниками
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Новый искусственный интеллект для голосового общения, разработанный стартапом Sesame, вызвал бурные дискуссии в интернете. Его чрезвычайно реалистичная речь, включающая смех, паузы и даже исправление ошибок в реальном времени, восхищает пользователей, но одновременно вызывает беспокойство из-за своей правдоподобности. Об этом сообщает ArsTechnica.

Компания представила демоверсию своей Conversational Speech Model (CSM) в феврале, предложив два голоса: мужской («Майлз») и женский («Майя»). Некоторые пользователи признаются, что почувствовали эмоциональную связь с виртуальными собеседниками. Один из родителей даже рассказал, что его 4-летняя дочь расплакалась, когда ей не разрешили продолжить разговор с ИИ.

Что известно о технологии Sesame

  • ИИ-голос основан на архитектуре Llama от Meta и использует 8,3 миллиарда параметров.
  • Обучен на 1 миллионе часов аудио, он интегрирует текст и звук в единую нейросеть.
  • В слепых тестах люди не смогли отличить короткие ответы ИИ от настоящих голосов.

Однако не всех такая реалистичность радует. Некоторые пользователи заявляют, что испытали дискомфорт, когда ИИ-голос напоминал им реальных людей. Журналист PCWorld Марк Хахман отметил, что голос системы был настолько похож на его давнюю подругу, что это вызвало у него внутреннее неприятие.

Риски и возможные угрозы

Технологические эксперты предупреждают: слишком реалистичные голосовые ИИ могут спровоцировать волну мошенничества. Голосовой фишинг уже сейчас используется злоумышленниками, а такие инструменты, как Sesame, могут сделать аферы еще более убедительными.

Несмотря на это, основатели компании обещают продолжить совершенствование технологии. «Мы еще в процессе доработки, но уверены, что сможем это улучшить», – заявили в Sesame.

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технологии ИИ

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