Спадкові, сімейні, трудові спори — огляд практики КЦС ВС за січень

Верховний Суд представив огляд судової практики КЦС ВС за січень 2025 року.
В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:
– у спорах, що виникають із питань захисту права власності, наголошено, що якщо власник добровільно передав майно іншій особі, він несе ризик його втрати, і витребування такого майна в добросовісного набувача неможливе. У цьому разі власник має право пред’явити позов про компенсацію завданих збитків від особи, якій майно було передано в користування;
– у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, указано, що укладання дарувальником і третьою особою попереднього договору про майбутнє укладення договору купівлі-продажу не свідчить про удаваність оспорюваного договору дарування, оскільки обов’язок укласти договір купівлі-продажу в майбутньому виникає лише у сторін попереднього договору, якою обдарована не була;
– у спорах, що виникають із трудових правовідносин, констатовано, що:
– у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, зауважено, що неможливо вважати самочинною зміну місця проживання дитини одним з батьків, якщо таке місце проживання не було встановлене рішенням суду або органом опіки;
– у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, зазначено, що іноземець як суб’єкт права на обов’язкову частку в спадщині має бути непрацездатним у розумінні закону тієї держави, громадянином якої він є;
– у спорах, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди, звернено увагу, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності, тобто з нереабілітуючих підстав, не належить до випадків, коли виникає право на відшкодування шкоди.
Також щодо застосування норм процесуального права вказано, що:
У питаннях юрисдикції констатовано, що відшкодування шкоди в порядку регресу є вирішенням приватноправових відносин, які підлягають розгляду за правилами цивільного судочинства, адже правовідносини між сторонами не стосуються безпосередньо прийняття, проходження чи звільнення з публічної служби, не спрямовані на захист прав, свобод та інтересів особи від порушень з боку суб’єкта владних повноважень, оскільки незаконність такого звільнення вже встановлена рішеннями судів, які набрали законної сили.
Сам по собі факт, що майнову шкоду завдано позивачу – суб’єкту владних повноважень – під час проходження відповідачем публічної служби, не змінює правової природи спірних відносин і не перетворює цей спір на публічно-правовий.
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