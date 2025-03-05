Суд позбавив водійських прав жителя Борисполя, який керував авто у стані алкогольного сп’яніння

Прилад «Драгер» зафіксував 1,17 проміле алкоголю в крові водія.

ілюстративне фото, джерело: 20minut.ua

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Бориспільський міськрайонний суд Київської області позбавив водійських прав водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що 11 лютого 2025 року суд визнав винним мешканця м. Бориспіль у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

З матеріалів справи вбачається, що 29 грудня у Борисполі водій керував транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер» показав 1,17 % проміле.

З результатами огляду на місці водій не погодився, після чого був доставлений до найближчого медичного закладу, де пройшов повторний огляд на стан алкогольного сп’яніння. Відповідно до висновку лікаря-нарколога результат показав 1,38% проміле.

В судовому засіданні він вину у вчиненні даного правопорушенні визнав та в разі накладення на нього стягнення у виді штрафу просив розстрочку.

Дослідивши письмові матеріали справи, відеозапис з місця події суд прийшов до висновку за необхідне застосувати до правопорушника адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн в дохід держави з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Крім того, правопорушник сплатить судовий збір на користь держави в сумі 605 грн.

Також судом задоволено клопотання громадянина щодо розстрочки виконання постанови на десять місяців по 1700 грн (справа № 359/122/25).

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