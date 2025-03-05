Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд позбавив водійських прав жителя Борисполя, який керував авто у стані алкогольного сп’яніння

21:00, 5 березня 2025
Прилад «Драгер» зафіксував 1,17 проміле алкоголю в крові водія.
Суд позбавив водійських прав жителя Борисполя, який керував авто у стані алкогольного сп’яніння
ілюстративне фото, джерело: 20minut.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області позбавив водійських прав водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що 11 лютого 2025 року суд визнав винним мешканця м. Бориспіль  у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

З матеріалів справи вбачається, що 29 грудня у Борисполі водій керував транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер» показав 1,17 % проміле.

З результатами огляду на місці водій не погодився, після чого був доставлений до найближчого медичного закладу, де пройшов повторний огляд на стан алкогольного сп’яніння. Відповідно до висновку  лікаря-нарколога  результат показав 1,38% проміле.

В судовому засіданні він вину у вчиненні даного правопорушенні визнав та в разі накладення на нього стягнення у виді штрафу просив розстрочку.

Дослідивши письмові матеріали справи, відеозапис з місця події  суд прийшов до висновку за необхідне застосувати до правопорушника адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1000  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн в дохід держави з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Крім того, правопорушник сплатить судовий збір на користь держави в сумі 605 грн.

Також судом задоволено клопотання громадянина щодо розстрочки виконання постанови на десять місяців по 1700 грн (справа № 359/122/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд Бориспіль судова практика вирок Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Строк подання заяв про припинення безстрокових відряджень суддів продовжено до 14 березня

До списку судів для нового відрядження суддів додано ще 17 судів.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі

Верховній Раді рекомендували прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб, створених за законодавством РФ, права володіти чи користуватися земельними ділянками, а також про заборону продажу їм землі.

Верховний суд США зобов’язав виплатити гроші підрядникам USAID за виконану роботу

Верховний Суд США залишив у силі рішення нижчестоящого суду, яке зобов’язує адміністрацію Білого дому виплатити підрядникам близько 2 мільярдів доларів за вже виконану роботу в рамках програм іноземної допомоги.

Комітет відклав розгляд законопроекту щодо можливості призначення голів судів Радою суддів України

Законопроектом у редакції Комітету пропонувалося, щоб керівництво судів, де протягом трьох місяців не обрано голову або заступника, призначала Рада суддів України.

Постанови ВЛК з 1 квітня будуть в електронному форматі — Міноборони

Висновки ВЛК після оглядів військовозобов'язаних будуть автоматично надходити в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду