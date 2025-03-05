У центрі Львова чоловік влаштував стрілянину з пістолета – що вирішив суд

Львів’янин отримав штраф за стрілянину зі стартового пістолета в центрі міста.

Фото: unn

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У Львові чоловік отримав штраф за стрілянину зі стартового пістолета в одному з парків у центрі міста. За рішенням Галицького районного суду, він має сплатити 51 гривню. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду у справі № 461/10214/24.

Інцидент стався ввечері 4 грудня поблизу Львівської обласної військової адміністрації. Чоловік двічі вистрілив із стартового пістолета Ekol Majarov, чим порушив громадський порядок та спокій містян.

На судове засідання він не з’явився. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві, призначив штраф, а також зобов’язав сплатити 606 грн судового збору. Крім того, пістолет конфіскували на користь держави.

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