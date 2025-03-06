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6 марта в Украине будет сильный ветер, но днем ​​прогреется до 17 градусов тепла

09:05, 6 марта 2025
Воздушными потоками западного направления к нам будет поступать теплый воздух атлантического происхождения.
6 марта в Украине будет сильный ветер, но днем ​​прогреется до 17 градусов тепла
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В четверг, 6 марта, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. При этом на территории страны, кроме южной части и большинства западных областей, прогнозируется ветер с порывами 15-20 м/с.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, 6 марта синоптическая ситуация не претерпит существенных изменений: центр значительной по площади области высокого атмосферного давления будет расположен над Балканами, а своим влиянием она охватит и Украину, обусловливая погоду без осадков. Воздушными потоками западного направления к нам будет поступать теплый воздух атлантического происхождения.

Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах и на Закарпатье 0-5° мороза. Днем 12-17° тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8-13°.

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