Служба судової охорони зможе застосовувати спеціальні заходи забезпечення безпеки – комітет погодив законопроект

У разі прийняття законопроекту працівники Служби судової охорони зможуть визначати види спеціальних заходів забезпечення безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності – змінювати і доповнювати ці заходи.

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 12025, яким передбачені зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині діяльності Служби судової охорони (ССО).

Зокрема пропонується, щоб Служба судової охорони підтримувала громадський порядок не лише в судах, але і в інших органах та установах системи правосуддя, а фінансування ССО могло здійснюватися не лише з бюджету, але й інших «не заборонених джерел».

Розширення повноважень Служби

До повноважень Служби пропонується додати, що вона запобігає загрозам безпеці суддів, працівників суду та учасників судового процесу, вживає спеціальні заходи забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду; залучається до участі у заходах пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності.

Працівники Служби зможуть не лише вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред’явлення документа, що посвідчує особу, але й фіксувати інформацію про цих осіб.

Також уточнені норми стосовно того, що працівники ССО:

можуть застосувати спеціальні технічні засоби (прилади) контролю на безпеку з метою попередження та недопущення учинення протиправних діянь у приміщені суду, органів і установ системи правосуддя;

здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб (їх речей) спеціальним приладом або засобом;

затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути до приміщень (території) суду, органів та установ системи правосуддя, посягають на недоторканість та цілісність приміщень судів, органів і установ системи правосуддя або розташованого у таких приміщеннях майна, намагаються здійснити (здійснюють) протиправні дії, пов’язані із посяганням на суддів, членів їх сімей, працівників суду, вчиняють інші протиправні дії та чинять опір;

перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку поверхневу перевірку затриманих та огляд їх речей, які є при них, і передавати їх правоохоронним органам;

за рішенням головуючого у судовому засіданні видаляти правопорушників із залу судового засідання;

визначати види спеціальних заходів забезпечення безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності – змінювати і доповнювати ці заходи

вимагати від осіб, відносно яких вживаються заходи державного захисту, додержання умов здійснення заходів безпеки, а також виконання законних вимог, пов’язаних із застосуванням цих заходів;

припиняти здійснювані спеціальні заходи забезпечення безпеки повністю або частково у випадках та в порядку передбачених законодавством.

Встановлюється, що затримання особи співробітниками Служби судової охорони не є адміністративним затриманням. Затримана особа негайно передається відповідному правоохоронному органу за місцем вчинення правопорушення.

Працівники ССО несуть цивільно-правову, матеріальну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння.

Нові вимоги до кандидатів на Службу

Законопроектом встановлено, що до кандидатів на посади співробітників ССО застосовуються вимоги, передбачені Законом «Про Національну поліцію» для кандидатів на службу в поліції.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони визначаються головою ССО.

Призначення на посади співробітників ССО (крім призначення на рівнозначні або нижчі посади) здійснюється за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад або в порядку просування по службі. Конкурс проводиться в порядку, визначеному Вищою радою правосуддя.

Призначення на посади осіб, які вперше приймаються на службу в ССО здійснюється виключно за результатами конкурсу. Комплектуванню в порядку просування по службі посад молодшого, середнього складу ССО, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі посади, може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації.

Призначення на посади та звільнення з посад співробітників ССО у центральному органі управління та керівників і заступників керівників територіальних підрозділів Служби здійснюється головою Служби судової охорони, а інших співробітників ССО у територіальних підрозділах – керівниками відповідних територіальних підрозділів.

Дисциплінарні стягнення

Пропонується установити, що на співробітників ССО поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції.

На співробітників ССО поширюється дія Дисциплінарного статуту Національної поліції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Порядок проведення службового розслідування стосовно співробітників ССО та утворення дисциплінарних комісій, їх повноваження встановлюються Головою ССО.

Голова Служби в межах компетенції уповноважений застосовувати дисциплінарні стягнення до всіх працівників ССО.

Керівники територіальних підрозділів ССО застосовують дисциплінарні стягнення в межах повноважень, визначених головою ССО. Рішення керівника територіального підрозділу Служби про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до голови ССО або безпосередньо до суду. Рішення голови Служби судової охорони про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Служби здійснюється відповідно до Закону «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Підставами для притягнення працівника Служби судової охорони до дисциплінарної відповідальності є:

невиконання чи неналежне виконання обов’язків;

незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;

перевищення своїх повноважень, якщо таке перевищення не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;

публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості;

негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;

порушення правил професійної етики;

використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб

інші підстави, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України для співробітників Служби судової охорони, Законом «Про державну службу» для державних службовців Служби судової охорони та Кодексом законів про працю для осіб, які уклали трудовий договір із ССО.

Час проходження служби у Службі судової охорони зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби, стажу служби в поліції, інших правоохоронних органах.

З метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки, визначення відповідності займаним посадам, вирішення питання просування по службі, переміщення на нижчу посаду, а також звільнення співробітників Служби судової охорони через службову невідповідність проводиться їх атестування в порядку, що визначається головою ССО.

Співробітники Служби забезпечуються за рахунок держави одностроєм і знаками розрізнення. Зразки однострою співробітників ССО, правила його носіння та норми належності затверджує ДСА за поданням голови ССО.

Як зазначають депутати, досвід створення Служби надав змогу встановити низку проблемних питань, що перешкоджають її поступальному розвитку.

Зокрема, наразі центральний орган управління Служби не має статусу юридичної особи, як це визначено в Законі, а тому існує необхідність усунення даної невідповідності.

Також, наразі Службі та її співробітникам надано право застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами «Про Національну поліцію» та «Про охоронну діяльність». Разом з тим, Закон «Про охоронну діяльність» визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян. В свою чергу Служба є державним органом, а тому застосування до даних правовідносин цього Закону є недоцільним, оскільки в даному випадку застосовуються норми Закону «Про Національну поліцію».

Крім того, з метою комплектування посад кваліфікованими та досвідченими співробітниками задля ефективного виконання покладених на Службу завдань, існує необхідність надання можливості кар'єрного зростання співробітникам Служби за аналогією з Національної поліцією, шляхом надання можливості призначення на вищі посади в порядку просування по службі за результатами не лише конкурсу, а й атестації.

Також, на сьогодні, є нагальною потреба у врегулюванні питання застосування дисциплінарних стягнень до працівників Служби.

Так, відповідно до Закону «Про Дисциплінарний статут Національної поліції» дія цього Статуту поширюється на поліцейських, осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, співробітників ССО та осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, які повинні неухильно додержуватися його вимог.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», на співробітників Служби судової охорони поширюється дія Дисциплінарного статуту Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Порядок проведення службового розслідування стосовно співробітників Служби судової охорони та утворення дисциплінарних комісій, їх повноваження встановлюються Головою Служби судової охорони.

Проте ці зміни не є достатніми для застосування дисциплінарних стягнень до працівників Служби.

Так, Законом «Про судоустрій і статус суддів» не визначена жодна особливість застосування дисциплінарних стягнень, окрім порядку проведення службових розслідувань.

На співробітників Служби судової охорони не можуть бути поширені положення згаданого Статуту в частині підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, під якими розуміється дотримання, в тому числі й наказів Національної поліції, нормативно-правових актів МВС, Присяги поліцейського.

Також залишається прогалина в частині визначення обсягу дисциплінарної влади голови Служби судової охорони (начальників ТУ Служби), зокрема щодо застосування дисциплінарних стягнень (заохочень), передбачених Дисциплінарним статутом Нацполіції.

До прикладу, аналогічно дія цього Статуту поширюється на працівників Бюро економічної безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності чітко визначені профільними законами цих державних органів, що дає їм в повній мірі застосовувати дисциплінарні стягнення до своїх працівників не порушуючи при цьому вимоги Закону.

Отже, на думку депутатів, існує необхідність внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині визначення повноважень Голови Служби судової охорони та інших керівників Служби щодо застосування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень на підпорядкованих працівників та визначення підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

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