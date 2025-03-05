На Житомирщині затримали чоловіка, який викрав пам’ятні речі з могил загиблих військових

Завершено розслідування наруги над могилами загиблих захисників.

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Поліція Житомирщини завершила розслідування злочинної діяльності 55-річного жителя селища Романова, який обкрадав могили загиблих військовослужбовців. Слідчі зібрали достатньо доказів, що підтверджують його причетність до крадіжки пам’ятних речей з чотирьох могил, що знаходяться на місцевому кладовищі. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Розслідування розпочалося наприкінці 2024 року після звернення місцевої жительки, матері двох загиблих синів-захисників. Жінка помітила безлад на могилах і відсутність металевих флагштоків з прапорами України та Збройних Сил України.

Поліція встановила, що злочин скоїв місцевий житель, який вже мав судимості за майнові злочини і у 2017 році також вчиняв подібні крадіжки на тому ж кладовищі.

У рамках досудового розслідування було виявлено ще два випадки крадіжки прапорів і металевих жердин з могил загиблих захисників. Чоловіку інкримінують повторну наругу над могилами та крадіжки в умовах воєнного стану.

Матеріали справи були скеровані до суду, і обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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