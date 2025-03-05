У Раді заперечили розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік хлопців з 14 років

Комітет національної безпеки та розвідки не займається такими законопроектами.

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Інформація, яку поширили у медіа, про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років — неправдива. Ба, більше, з юридичної точки зору вона схожа на фейк, повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

«Інформую, що комітет національної безпеки та розвідки, не займається такими законопроектами. Більш того, навіть з юридичної точки зору це схоже на фейк», — написав Федієнко.

Водночас він вказав, що якщо «це пропозиція окремо взятого депутата», то «вона так і залишиться, пропозицією».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни, відповідно до яких Військовозобов’язаний може не з’являтися за повісткою на проходження медогляду, якщо сам у строк подав електронний запит на проходження ВЛК.

Також ми писали, що автоматично оформлена через Резерв+ відстрочка буде автоматично скасована у разі виявлення відсутності на неї права під час цифрової взаємодії.

Крім того, «Судово-юридична газета», аналізувала зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації, строків дії відстрочки та переліку необхідних документів, внесені постановою 1558 від 31 грудня.

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