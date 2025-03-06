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Суд признал правомерным увеличение налоговых обязательств по НДС — детали дела

00:01, 6 марта 2025
Налоговым органом проведена внеплановая проверка плательщика, по результатам которой составлен акт и установлен ряд нарушений.
Суд признал правомерным увеличение налоговых обязательств по НДС — детали дела
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Суд первой инстанции поддержал позицию контролирующего органа относительно законности принятых налоговых уведомлений-решений, которыми увеличена сумма денежного обязательства по НДС и уменьшен размер отрицательного значения суммы НДС на общую сумму 682 634,85 гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

Так, контролирующим органом была проведена внеплановая проверка налогоплательщика, по результатам которой составлен акт и установлены нарушения пункта 44.1 статьи 44, пунктов 198.1, 198.2, 198.3 статьи 198 Налогового кодекса Украины в части полноты начисления НДС за период мая 2020 года и завышения отрицательного значения разницы между суммой налоговых обязательств и налогового кредита в проверяемом периоде.

Суд указал, что истец не предоставил ни оборотно-сальдовую ведомость за январь 2020 года, ни регистры бухгалтерского учета относительно оприходования углеводородного сырья в бухгалтерском учете налогоплательщика.

Формальное наличие договоров, налоговых и расходных накладных, товарно-транспортных документов само по себе не является достаточным и бесспорным документальным подтверждением фактического исполнения договорных отношений и не позволяет суду прийти к обоснованному и убедительному выводу о фактическом проведении хозяйственных операций. Первичные документы, налоговые накладные не могут являться доказательством фактического исполнения операций по поставке при наличии в деле обстоятельств, исключающих возможность такой поставки между субъектами.

Кроме того, по состоянию на 31.12.2019 контрагент не имел основных средств, нематериальных активов, запасов, а в I квартале 2020 года отчитывался о наличии только одного сотрудника, что подтверждено финансовой отчетностью на 31.12.2019 и налоговым расчетом формы №1-ДФ за I квартал 2020 года.

Суд согласился с доводами контролирующего органа относительно завышения истцом суммы налогового кредита по НДС за май 2020 года на сумму 219 973 грн и занижения суммы НДС, подлежащей уплате в государственный бюджет за май 2020 года, на сумму 370 129 грн по операциям с контрагентом.

Таким образом, Полтавским окружным административным судом 6 февраля 2025 года в деле №440/12585/24 в удовлетворении иска предприятия отказано.

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