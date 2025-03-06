Киев подал заявку на статус Города музыки ЮНЕСКО

Киев первым среди украинских городов подает заявку на этот статус.

Фото: kyiv24

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Киев официально подал заявку на получение статуса Города музыки ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Подготовка документа длилась более года и была сложной, в частности из-за полномасштабной войны.

Как отметили в Киевском городском совете, Киев стал первым украинским городом, который подал заявку на этот статус во время войны. Она подчеркнула, что получение этого признания может стать важным шагом в развитии музыкального сообщества и открытии новых возможностей для молодых талантов.

Отмечается, что этот статус также может повысить туристическую привлекательность столицы и создать дополнительные условия для развития культуры в условиях сложного времени.

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