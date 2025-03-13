У Києві 13 березня сильний вітер та дощ – синоптики оголосили І рівень небезпеки

У Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

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У четвер 13 березня по території Київщини та Києва синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Зокрема, в Українському гідрометеорологічному центрі буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°. У Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

Фахівці попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

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