В Киеве 13 марта сильный ветер и дождь – синоптики объявили I уровень опасности

В Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 13 марта, на территории Киевщины и Киева синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

В частности, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют облачность с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°. В Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

Специалисты предупреждают о I уровне опасности, желтом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.