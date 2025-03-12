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Стали известны три финальные кандидатуры на кресло судьи Конституционного Суда по квоте Президента

19:32, 12 марта 2025
Президент Владимир Зеленский будет выбирать среди трех кандидатов – в финал вышли Александр Водянников, Михаил Савчин и Юрий Барабаш.
Стали известны три финальные кандидатуры на кресло судьи Конституционного Суда по квоте Президента
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Конкурсная комиссия, отбирающая кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента, провела собеседования и определилась с тройкой финалистов.

Напомним, перед этим кандидатов отбирала Совещательная группа экспертов, где преобладающий голос имеют международные эксперты.

Итак, Комиссия приняла решение рекомендовать Президенту Владимиру Зеленскому назначить на должность судьи Конституционного Суда Украины следующих лиц:

Водянников Александр Юрьевич – старший проектный сотрудник (верховенство права и права человека) Программы поддержки ОБСЕ для Украины

Савчин Михаил Васильевич – директор Научно-исследовательского института сравнительного публичного права и международного права Ужгородского национального университета

Барабаш Юрий Григорьевич – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Отметим, что в 2024 году Совещательная группа экспертов дала негативное заключение Михаилу Савчину, который тогда претендовал на должность в КСУ по квоте парламента. Но позже передумала.

Автор: Наталя Мамченко

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судья КСУ президент

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