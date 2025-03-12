Дональд Трамп издал указ о защите федерального правительства от необоснованных судебных запретов ввиду исков активистских групп

Указ Трампа призван защитить федеральное правительство от необоснованных судебных запретов, инициированных активистскими организациями, отбирающих «благоприятные суды» для оспаривания правительственных решений.

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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, адресованный главам исполнительных департаментов и агентств, который направлен на обеспечение строгого соблюдения Федерального правила гражданского судопроизводства 65(c) (Rule 65(c). Указ призван защитить федеральное правительство от необоснованных судебных запретов, инициированных активистскими организациями.

Как указано в документе, «в последние недели активистские группы, финансируемые сотнями миллионов долларов пожертвований и иногда государственными грантами, добивались чрезмерно широких судебных запретов, выходящих за рамки предусмотренного Федеральными правилами гражданского судопроизводства». Такие действия, по мнению администрации Трампа, фактически вмешиваются в процесс разработки исполнительной политики, подрывая демократические процедуры.

Президент США назвал это «антидемократическим захватом», организованным организациями, которые занимаются выбором благоприятных судебных инстанций (forum shopping), подают иски без должных оснований для сбора средств и политической рекламы, не неся при этом ответственности за проигрыш.

Согласно меморандуму, подобные судебные иски вынуждают налогоплательщиков оплачивать издержки, связанные с приостановкой решений по финансированию и найму, а также задерживают реализацию государственных политик, за которые голосовали граждане. Кроме того, Министерство юстиции, будучи главным правоохранительным органом страны, вынуждено отвлекать значительные ресурсы на борьбу с несерьезными исками вместо защиты общественной безопасности.

Ключевая цель указа – усилить применение правила 65(c), которое требует от стороны, ищущей предварительный судебный запрет или временный ограничительный приказ, предоставить обеспечение в размере, установленном судом, для покрытия потенциальных издержек и убытков стороны, против которой выдан запрет, в случае его ошибочной выдачи. Трамп подчеркнул, что последовательное соблюдение этого правила необходимо для предотвращения необоснованных расходов налогоплательщиков и обеспечения эффективного правосудия.

Основные положения указа

Президент установил политику США, согласно которой стороны, добивающиеся судебных запретов против федерального правительства, обязаны покрывать издержки и убытки в случае, если запрет будет признан ошибочным. Федеральные суды должны привлекать истцов к ответственности за ложные утверждения и необоснованно выданные запреты.

Руководителям исполнительных департаментов и агентств совместно с Генеральным прокурором поручено:

Обеспечить, чтобы их ведомства в соответствии с правилом 65(c) требовали от федеральных окружных судов обязать истцов предоставлять обеспечение, равное потенциальным издержкам и убыткам правительства от ошибочного запрета.

Применять это требование ко всем искам против федерального правительства, где можно обосновать ожидаемые денежные убытки или издержки, за исключением чрезвычайных обстоятельств.

В запросах на обеспечение агентства должны указывать:

Обязательность правила 65(c) требовать обеспечение во всех применимых случаях.

Обоснованную оценку суммы обеспечения, основанную на потенциальном ущербе для стороны, против которой выдается запрет.

Последствия невыполнения истцом требований правила 65(c) – отказ или аннулирование запрошенного запрета.

Меморандум подчеркивает, что он не создает новых прав или преимуществ, подлежащих судебной защите против США, их ведомств, должностных лиц или иных лиц. Это указание направлено исключительно на внутреннюю координацию исполнительной власти.

Автор: Наталя Мамченко

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