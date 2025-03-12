Дональд Трамп видав указ про захист федерального уряду від необґрунтованих судових заборон через позови активістських груп

Указ Трампа покликаний захистити федеральний уряд від необґрунтованих судових заборон, ініційованих активістськими організаціями, які відбирають «сприятливі суди» для оскарження урядових рішень.

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Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, адресований керівникам виконавчих департаментів і агентств, який спрямований на забезпечення суворого дотримання Федерального правила цивільного судочинства 65(c) (Rule 65(c)). Указ має на меті захистити федеральний уряд від необґрунтованих судових заборон, ініційованих активістськими організаціями.

Як зазначено в документі, «останніми тижнями активістські групи, що фінансуються сотнями мільйонів доларів пожертвувань і іноді державними грантами, домагалися надмірно широких судових заборон, які виходять за межі передбаченого Федеральними правилами цивільного судочинства». Такі дії, на думку адміністрації Трампа, фактично втручаються у процес розробки виконавчої політики, підриваючи демократичні процедури.

Президент США назвав це «антидемократичним захопленням», організованим організаціями, які займаються вибором сприятливих судових інстанцій (forum shopping), подають позови без належних підстав для збору коштів і політичної реклами, не несучи при цьому відповідальності за програш.

Згідно з меморандумом, подібні судові позови змушують платників податків оплачувати витрати, пов’язані з призупиненням рішень щодо фінансування та найму, а також затримують реалізацію державних політик, за які голосували громадяни. Крім того, Міністерство юстиції, будучи головним правоохоронним органом країни, змушене відволікати значні ресурси на боротьбу з несерйозними позовами замість захисту громадської безпеки.

Ключова мета указу – посилити застосування правила 65(c), яке вимагає від сторони, що домагається попередньої судової заборони або тимчасового обмежувального наказу, надати забезпечення в розмірі, встановленому судом, для покриття потенційних витрат і збитків сторони, проти якої видано заборону, у разі її помилкової видачі. Трамп підкреслив, що послідовне дотримання цього правила необхідне для запобігання необґрунтованим витратам платників податків і забезпечення ефективного правосуддя.

Основні положення указу

Президент встановив політику США, згідно з якою сторони, що домагаються судових заборон проти федерального уряду, зобов’язані покривати витрати та збитки у разі, якщо заборона буде визнана помилковою. Федеральні суди повинні притягувати позивачів до відповідальності за хибні твердження та необґрунтовано видані заборони.

Керівникам виконавчих департаментів і агентств спільно з Генеральним прокурором доручено:

Забезпечити, щоб їхні відомства відповідно до правила 65(c) вимагали від федеральних окружних судів зобов’язати позивачів надавати забезпечення, еквівалентне потенційним витратам і збиткам уряду від помилкової заборони.

Застосовувати цю вимогу до всіх позовів проти федерального уряду, де можна обґрунтувати очікувані грошові збитки чи витрати, за винятком надзвичайних обставин.

У запитах на забезпечення агентства повинні вказувати:

Обов’язковість правила 65(c) вимагати забезпечення у всіх застосовних випадках.

Обґрунтовану оцінку суми забезпечення, засновану на потенційній шкоді для сторони, проти якої видається заборона.

Наслідки невиконання позивачем вимог правила 65(c) – відмова або скасування запрошеної заборони.

Меморандум підкреслює, що він не створює нових прав чи переваг, які підлягають судовому захисту проти США, їхніх відомств, посадових осіб чи інших осіб. Це розпорядження спрямоване виключно на внутрішню координацію виконавчої влади.

Автор: Наталя Мамченко

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