У Мінсоцполітики пояснили, куди звернутися за компенсацію, якщо особа хоче безкоштовно розмістити ВПО

Міністерство соціальної політики України нагадало, що з 1 березня призначення компенсацій власникам житла за програмою «Прихисток» здійснюють органи Пенсійного фонду, звертатися необхідно до найближчого сервісного центру Пенсійний фонд України.
Це можна зробити:
▪️ офлайн, перелік сервісних центрів Пенсійного фонду за посиланням.
▪️ або онлайн, через портал електронних послуг ПФУ.
Компенсація витрат призначається власнику житла на 6 місяців, потім вона автоматично продовжується ще на наступні 6 місяців (після проведення перевірки права на її призначення).
Розмір компенсації становить 450 грн на місяць – за розміщення однієї людини.
Компенсація призначається на 6 місяців із автоматичним її продовженням після перевірки Пенсійним фондом на відповідність критеріям призначення.
Компенсація не призначається, якщо:
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