У Мінсоцполітики пояснили, куди звернутися за компенсацію, якщо особа хоче безкоштовно розмістити ВПО

Призначення компенсацій власникам житла за програмою «Прихисток» здійснюють органи Пенсійного фонду.

Фото: kalushcity.gov.ua

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Міністерство соціальної політики України нагадало, що з 1 березня призначення компенсацій власникам житла за програмою «Прихисток» здійснюють органи Пенсійного фонду, звертатися необхідно до найближчого сервісного центру Пенсійний фонд України.

Це можна зробити:

▪️ офлайн, перелік сервісних центрів Пенсійного фонду за посиланням.

▪️ або онлайн, через портал електронних послуг ПФУ.

Компенсація витрат призначається власнику житла на 6 місяців, потім вона автоматично продовжується ще на наступні 6 місяців (після проведення перевірки права на її призначення).

Розмір компенсації становить 450 грн на місяць – за розміщення однієї людини.

Компенсація призначається на 6 місяців із автоматичним її продовженням після перевірки Пенсійним фондом на відповідність критеріям призначення.

Компенсація не призначається, якщо:

власник житла та ВПО пов'язані родинних зв’язками;

ВПО понад місяць не проживає у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація, або перебуває за кордоном більше 30-ти календарних днів підряд на дату проведення перевірки або ВПО протягом 3-х місяців до звернення придбано, отримано безоплатно або на пільгових умовах житло.

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