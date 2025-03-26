В Минсоцполитики объяснили, куда обращаться за компенсацией, если лицо хочет бесплатно разместить ВПЛ

Министерство социальной политики Украины напомнило, что с 1 марта назначение компенсаций владельцам жилья по программе «Приют» осуществляют органы Пенсионного фонда, обращаться необходимо в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Это можно сделать:
▪️ офлайн — перечень сервисных центров Пенсионного фонда по ссылке.
▪️ или онлайн — через портал электронных услуг ПФУ.
Компенсация расходов назначается владельцу жилья на 6 месяцев, затем она автоматически продлевается еще на следующие 6 месяцев (после проведения проверки права на ее назначение).
Размер компенсации составляет 450 грн в месяц — за размещение одного человека.
Компенсация назначается на 6 месяцев с автоматическим ее продлением после проверки Пенсионным фондом на соответствие критериям назначения.
Компенсация не назначается, если:
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