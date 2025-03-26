В Минсоцполитики объяснили, куда обращаться за компенсацией, если лицо хочет бесплатно разместить ВПЛ

Назначение компенсаций владельцам жилья по программе «Приют» осуществляют органы Пенсионного фонда.

Фото: kalushcity.gov.ua

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Министерство социальной политики Украины напомнило, что с 1 марта назначение компенсаций владельцам жилья по программе «Приют» осуществляют органы Пенсионного фонда, обращаться необходимо в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Это можно сделать:

▪️ офлайн — перечень сервисных центров Пенсионного фонда по ссылке.

▪️ или онлайн — через портал электронных услуг ПФУ.

Компенсация расходов назначается владельцу жилья на 6 месяцев, затем она автоматически продлевается еще на следующие 6 месяцев (после проведения проверки права на ее назначение).

Размер компенсации составляет 450 грн в месяц — за размещение одного человека.

Компенсация назначается на 6 месяцев с автоматическим ее продлением после проверки Пенсионным фондом на соответствие критериям назначения.

Компенсация не назначается, если:

владелец жилья и ВПЛ связаны семейными узами;

ВПЛ более месяца не проживает в жилом помещении по адресу, по которому предоставляется компенсация, либо находится за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки, либо ВПЛ в течение 3 месяцев до обращения приобрел, получил бесплатно или на льготных условиях жилье.

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