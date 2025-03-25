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У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

14:24, 25 марта 2025
Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.
У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей столкнулась с первым судебным иском, связанным с результатами выполнения практических заданий кандидатами на должности судей апелляционных судов административной специализации 25-26 февраля 2025 года.

По имеющимся данным, автором иска стал судья Харьковского окружного административного суда Андрей Слиденко.

За первую часть практического задания судья набрал 48 баллов, а за вторую часть – 57,5 ​​балла. В общей сложности – 105,5 баллов. Проходной балл, напомним, составлял 112,5 балла.

Следовательно, Андрей Слиденко не смог получить допуск к следующему этапу конкурса.

С полученным результатом судья не согласился, и 19 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило соответствующее заявление.

В своем иске Андрей Слиденко попросил КАС ВС отменить решение ВККС от 12 марта об утверждении кодированных результатов практического задания, выполненного Андреем Слиденко в рамках конкурса на должности судей апелляционных административных судов.

Также судья попросил Верховный Суд признать противоправным и отменить пункты решения ВККС от 12 марта об утверждении общих результатов этапа «Сдача квалификационного экзамена» квалификационного оценивания кандидатов на должности судей апелляционных административных судов в отношении Андрея Слиденко.

Кроме того, судья попросил КАС ВС обязать ВККС провести повторное оценивание выполненных судьей задач, но уже в составе других членов Высшей квалификационной комиссии судей и с учетом выводов суда в деле по этому иску.

Напоследок Андрей Слиденко решил взыскать с ВККС причиненный ему моральный ущерб в размере 400 000 грн. путем перечисления средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Интересно, что в своем иске Андрей Слиденко выразил сомнения, что коллегия ВККС могла качественно проверить его практическое задание, и попросил КАС ВС истребовать у ВККС доказательства надлежащего исполнения полномочий членами Комиссии, которые осуществляли проверку выполненных истцом двух составляющих практического задания в части их нахождения в состоянии временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, командировке, обучении, участии в публичных мероприятиях и т. д.

Иск судьи Андрея Слиденко рассмотрит коллегия КАС ВС в составе судей Альберта Езерова (докладчик), Сергея Чиркина, Яна Берназюка, Владимира Кравчука и Натальи Коваленко.

Напомним, что 12 марта ВККС сообщила, что в конкурсе на должности 67 судей апелляционных административных судов осталось 67 кандидатов, удачно выполнивших практическое задание. Всего участие в выполнении практического задания приняли 108 кандидатов.

Проверку практических заданий осуществляла коллегия членов ВККС в составе Андрея Пасечника, Сергея Чумака и Романа Сабодаша.

Автор: Вячеслав Хрипун

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У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

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